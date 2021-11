GF VIP, Lulù Selassiè si sfoga con sua sorella Clarissa e non digerisce sia la nomination ricevuta che il rimprovero di Signorini

Come al solito le nomination fatte durante il prime time del Grande Fratello VIP lasciano strascichi che poi si ripercuotono nei giorni a seguire per un motivo o per l’altro. Il caso di Lulù Selassiè è molto particolare: si parte da uno scontro avvenuto nella serata di venerdì a causa di una “non” motivazione data alla nomination per Manila Nazzaro.

Lulù non trova un motivo valido per poter giustificare la sua scelta, questo fa storcere il naso al conduttore che immediatamente la riprende:

La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci.

Sportivamente l’ex Miss Italia ha quasi teso la mano a Lulù vedendola in seria difficoltà mentre Signorini continuava a ricordare le regole del gioco. Le dinamiche del reality show devono essere rispettate e ognuno dei VIP sa a cosa si va incontro una volta che si entra a far parte del gioco.

Lucrezia però non sembra aver digerito il rimprovero di Alfonso Signorini (curiosità: lei fino ad ora lo ha chiamato amichevolmente ‘Alfy’). Dopo la puntata infatti la sorella Selassiè ha esondato sfogandosi con Clarissa:

Ah sì adesso gli immuni non ci saranno più… eh sì, proprio si è visto quanto non ci saranno. Sono sempre gli stessi poi, sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel c*lo senza sputo come diceva mia nonna.

Lei ha cercato di tranquillizzarla, ma non è servito a tanto. Dalla parte della concorrente c’è chi ha preso le difese come Cristina Plevani (vincitrice del primo Grande Fratello) che ha criticato l’atteggiamento di Signorini. Sarà un argomento che verrà ripreso nella puntata di domani lunedì 29 novembre? Staremo a vedere.