Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo ai ferri corti: un’accesa discussione anima il pre-puntata. La stellare Valeria accusa l’inquilina

Nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera natalizia pare essersi dissolta nel giro di qualche ora. Questa sera andrà in onda la puntata in prime time, tra gli argomenti che certamente verranno trattati ce n’è uno che ha scosso la casa proprio oggi. Parliamo di una lite che coinvolge due primedonne nella casa: Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo. Parliamo di primedonne non a caso, le due showgirl hanno fatto la storia del Bagaglino, per questo ritrovarle l’una contro l’altra in un reality show è piuttosto curioso.

Ma come mai la stellare Valeria e la frizzante Nathalie sono arrivate a litigare? Il motivo non è chiaro, ma c’è un indizio che ci porta a capire qualcosa: una parola pronunciata dalla Caldonazzo ha mandato la Marini su tutte le furie ed è “pazza”. Il video pubblicato su twitter e tratto dalla diretta di Mediaset Extra estrae solo una piccola parte di quella che dovrebbe essere una discussione molto più articolata.

Valeria è scatenata, la vediamo puntare il dito proprio contro Nathalie:

Ti ho chiesto scusa per questa mattina. Anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. “Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo… Speriamo che te ne vai stasera… Sei appena arrivata. Ma porta rispetto! Che sei lì che offendi. Hai offeso. Mi sono svegliata? Tu sei venuta da me a dirmelo, eh. Certo, mi dici “sei pazza”. Ma come ti permetti? Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutato. Io sono buonissima. Non ho avuto mezza discussione con nessuno. Sei arrivata tu e hai cominciato a offendermi. Io non sono in competizione con nessuno, ricordati.

Subito dopo va a sfogarsi con Giacomo Urtis, viene consolata anche da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: “non è cattiva è solo un pò dura con le parole” dice il chirurgo dei vip provando ad ammorbidire il colpo su di Valeria