Tensione alle stelle fra Miriana e Soleil nella casa del GF VIP. Un ferro per i capelli combina un forte scontro fra le due concorrenti.

Lo potremmo chiamare l’arricciacapelli della discordia, perché? Chiedetelo a Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Sono le protagoniste dell’ennesima lite all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Succede che in zona beauty Soleil ha ritrovato il ferro per i capelli sporco di cheratina, secondo l’influencer ad essere la colpevole di tutto ciò è Miriana Trevisan.

In camera con Sophie e Clarissa, Soleil ha raccontato l’episodio in questa maniera:

Con il coltello è venuta, mi ha detto ‘pulisci quel coso’. Ma che siamo? Animali? Mi ha urlato. Ma siamo arrivati a fare la gang che mi vieni a vessare così? Siamo alla follia. Stavo dormendo, mi sono spaventata. Lei che lascia le cicche ovunque dovrei urlarle anche io allora. Invece gliele butto. Questo vuol dire che ha preso potere e pensa che può trattare tutto come vuole, come i suoi uomini. Ma che è questa cattiveria? Non si fa. Fly down.

Miriana quindi si è sentita attaccata in malomodo (a suo dire) da Soleil, le due hanno avuto quindi uno scontro faccia a faccia: “Non mi urlare mai più in quel modo“. Soleil ha reso risposta: “Ma datti una calmata. Sei prepotente e cattiva con le persone. Non mi parlare, perché non ti sopporto più“. Soleil poi è tornata in zona beauty ed ha pronunciato questa frase: “Capisco la menopausa, però datti una calmata” frase che non è passata inosservata nemmeno a Miriana che nello sfogarsi con Sophie e Clarissa ha sottolineato:

Mi ha detto ‘stai entrando in menopausa?’. Dice che ho gli sbalzi d’umore, è bruttissimo. Di una prepotenza e una cattiveria che non ho parole. Adesso basta. Urlava ‘Mirianaaaa’ con il coltello in mano, dicendomi di pulire quel coso. Cosa stiamo diventando, la mafia? Non sono più disposta ad accettare questo trattamento.

Insomma, è proprio guerra aperta tra le due donne della casa.