Nella puntata di Grande Fratello VIP andata in onda lo scorso venerdì 26 novembre, al momento della nomination si è alzata un po’ di maretta fra Lucrezia Selassiè e Alfonso Signorini. Il motivo è prettamente legato alla motivazione che la ragazza ha voluto dare per la sua nomination contro Manila Nazzaro:

Non so perché, ma nomino Manila. Non c’è un vero motivo e non me lo posso inventare

Quest’uscita di Lulù ha fatto infervorare il conduttore del reality show che ha avuto da ridire eccome:

Parliamoci chiaro, nella scorsa puntata ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare. Oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination? La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere.