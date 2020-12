Ci sono novità per Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Due amici per la pelle nel vero senso della parola! Poco più di una settimana fa l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP aveva provocato l’ennesima spaccatura tra i due concorrenti. Lungo il percorso di entrambi, le litigate non sono mancate ma la decisione del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non era affatto piaciuta all’influencer.

Solo dopo qualche settimana grazie ad un confronto, tutto si è risolto con un abbraccio ed una promessa: quella di potersi ritrovare fuori dalla casa e il più tardi possibile. Ieri sera Francesco è stato ospitato a Live non è la d’Urso per la prima volta dopo gli 80 giorni recluso nella casa. Davanti al lui, le cinque temutissime sfere hanno cercato di metterlo in difficoltà punzecchiandolo tra gli errori commessi le discutibili frasi pronunciate su Dayane Mello e Flavia Vento.

Le domande sul rapporto tra Francesco e Tommaso non sono mancate, e a proposito della loro amicizia, c’è una curiosità legata all’affetto che corre tra i due. Qualche giorno fa Oppini è intervenuto nella diretta di Casa chi, un’intervista nella quale l’ex concorrente ha affermato di volersi fare un regalo insieme all’influencer.

Si tratta di un tatuaggio, un gesto che vuole dare ancora più importanza al legame tra Zorzi e Oppini: “Si è creato un bel feeling e non è da tutti” ha detto il commentatore sportivo. Qualche settimana fa Tommaso ha confessato di essersi innamorato di Francesco, la reazione di quest’ultimo a Verissimo: