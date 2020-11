La pace dopo la tempesta, così si potrebbe riassumere in poche parole la nuova crisi passeggera di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello VIP. Il principio di tutto è sicuramente l’annuncio del prolungamento della quinta edizione del reality show sino al prossimo febbraio. Basti ripensare alle facce sconvolte dell’influencer e del commentatore sportivo mentre Alfonso Signorini comunicava la notizia e alle reazioni arrivate dopo.

Fra le più forti c’è proprio quella di Francesco Oppini che sarebbe intenzionato a lasciare il gioco. Decisione rimessa in dubbio dall’atteggiamento di Tommaso. L’influencer non trova giusto che il suo amico abbandoni dal momento che, invece, lui ha pensato di rimanere in casa, nonostante la difficoltà. Ricordiamo che anche Alba Parietti, madre di Francesco, in una dichiarazione scritta in giornata sul suo Instagram ha affermato: “Deve decidere da solo. Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male“.

C’è ancora tempo per poter riflettere e magari godersi ancora un po’ di questa esperienza. Ma la lite tra Francesco e Tommaso avvenuta ieri a tarda notte (chiusa con la fuga di Tommaso dalla stanza blu per andare a dormire da Elisabetta Gregoraci nella stanza arancione) ha reso la situazione ancora più complicata. Come già accaduto in passato però, le ruggini tra i due restano per poco tempo.

E’ bastata un po’ di musica nel pomeriggio per riportare il sereno. Francesco si dirige verso Tommaso Zorzi dandogli un bacio. Poco dopo arriva un chiarimento che -forse- rafforzerà ancor di più il loro rapporto.