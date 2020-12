Francesco Oppini in un modo o nell’altro la sua impronta nella casa del Grande Fratello VIP l’ha lasciata. Lo sa bene Tommaso Zorzi che, durante una conversazione di pochi giorni fa, ha confessato di aver provato qualcosa in più di una semplice amicizia nei confronti del concorrente.

Arriviamo però all’oggi: ormai una settimana fa, Francesco ha deciso di voler abbandonare la casa. Scelta che proprio Tommaso non prese bene, ed è per questo che lo scorso lunedì i due hanno potuto chiarirsi faccia a faccia in un confronto. Tra le prime interviste post-GF VIP c’è quella rilasciata a Casa Chi.

Il commentatore sportivo ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la casa. Ha spiegato che la scelta non è dipesa da persone esterne al gioco (la Parietti ha consigliato tra le righe di poter abbandonare la casa, ndr), ma da una decisione presa di suo pugno poiché l’allungamento del programma e quindi la permanenza nel gioco sarebbe stato “impossibile da accettare”.

Anche la mancanza della sua fidanzata Azzurra della Penna è stato sicuramente tra i pensieri che hanno portato Francesco a dire basa. Il ritrovo. Più volte nominata durante il percorso in casa, la ragazza ha supportato il concorrente dall’esterno con messaggi pubblicati sui suoi social. Dopo 80 giorni di permanenza la coppia si è riunita, giusto in tempo per organizzare i prossimi passi importanti del loro rapporto, come ad esempio l’arrivo di un figlio.

Infatti non sembra così lontano il momento in cui i due saranno pronti per allargare la famiglia Oppini. Il desiderio di Francesco è quello di poter avere il primogenito prima di compiere 40 anni (ne compirà 39 il prossimo aprile 2021).

Come cambierà la vita di Francesco Oppini dopo l’esperienza al GFVIP?