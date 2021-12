Alba Parietti imitata da suo figlio Francesco Oppini su Instagram: il video fa immediatamente il giro del web e i fans lo portano in tendenza

Cappello leopardato e pelliccia, perché Francesco Oppini è così agghindato? I festeggiamenti dell’ultimo dell’anno per il figlio di Alba Parietti sono all’insegna del relax, del divertimento e dell’ironia. Francesco infatti ha messo in scena una vera e propria gag in cui imita sua madre. L’imitazione è esilarante: esce da un ascensore, si trova al telefono e davanti a lui qualcuno lo riprende mentre fa finta di parlare al telefono con qualcuno: “Allora dicevamo no, è sempre str..a quella… Francesco basta con questo telefono, veramente non ne posso più… mio figlio è pesantissimo…“.

Nella scenetta fa finta di essere sua madre ma disturbata proprio da Oppini che la riprende. La clip è stata caricata ore fa sul suo account Instagram ed in pochi minuti ha fatto il giro del web scatenando i tanti fan che supportano il ragazzo fin dalla sua partecipazione al Grande Fratello VIP. I rapporti con sua madre Alba sono affettuosi e l’autoironia in casa Parietti non è mai mancata, a conferma che spesso è sempre bene alleggerire un po’ la vita anche con queste gag.

Intanto la famiglia Oppini si trova a Courmayeur Mont Blanc da qualche giorno. Alba Parietti recentemente ha pubblicato alcune foto tra cui una piena di dolcezza: lei e il figlio abbracciati nella casa in campagna che li ospiterà in questo periodo. Alba Parietti questa sera sarà su Rai 1, ospitata nel cast del capodanno di Terni per L’anno che verrà dove – fra l’altro – si esibirà nei numeri che a Tale e Quale show hanno fatto impazzire il web.

Video | Instagram: francesco_oppini_82