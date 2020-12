Tommaso Zorzi ha vuotato il sacco una volta per tutte rivelando la verità. Lo abbiamo ampiamente raccontato nella giornata di ieri: l’influencer si è infatuato di Francesco Oppini. La confessione è venuta fuori durante una conversazione iniziata con Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello VIP e proseguita con Stefania Orlando esattamente il giorno dopo l’addio alla casa di Francesco.

Ricordiamo infatti che il concorrente (a questo punto ex concorrente) nonostante le insistenze di Alfonso Signorini, che da studio più volte lo ha invitato a riflettere sul suo futuro nel reality show, Oppini ha scelto di non proseguire l’avventura per pensare a ciò che ha lasciato fuori. Compresa la storia d’amore con la sua fidanzata Cristina Tomasini.

Proprio la ragazza di Francesco ha reagito alla confessione di Tommaso. Nessuna polemica né critica, semplicemente un endorsement simpatico all’influencer che soffre l’assenza dell’amico.

Francesco Oppini non appena fuori dalla casa ha ripreso in mano la sua vita. Parte della giornata di oggi l’ha trascorsa da sua madre Alba Parietti, a Milano. Poco fa la showgirl e opinionista ha pubblicato una foto ed un breve filmato con suo figlio. Oppini stasera invece sarà a Roma, nella puntata in prima serata del Grande Fratello VIP avrà luogo anche un faccia a faccia tra lui e Tommaso come anticipato su TvBlog.

Nelle scorse ore, non appena saputa la rivelazione di Tommaso, ha pubblicato una serie di Instagram stories che sottolineano ancora una volta l’affetto che corre tra i due. Ora cosa avranno da dirsi i due?

Il cammino del Grande Fratello VIP intanto continua ad essere ricco di avvenimenti. Prossimamente la casa più spiata d’Italia accoglierà nuovi concorrenti che potrebbero rianimare il morale dell’influencer ancora sotto terra dopo l’abbandono del suo migliore amico. Cosa accadrà?