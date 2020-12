Nella puntata di Pomeriggio cinque del 1° dicembre 2020 spazio per il Grande Fratello VIP. Si commentano gli scontri avvenuti ieri tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi a causa del presunto avvicinamento dell’influencer al suo ex marito Flavio Briatore. Francesca Cipriani, opinionista in studio, ha qualcosa da ridire nei confronti della showgirl che non sembra averla presa in simpatia: “Si è comportata molto male” afferma rivelando un episodio che risalirebbe a circa 8 anni fa, nel 2012.

La bombastica Francesca racconta di aver fatto dei provini per essere presa in un noto programma comico Rai della quale non fa il nome (ricordiamo che la Gregoraci dal 2012 al 2019 ha condotto Made in Sud). La Cipriani afferma che per il casting si cercava una showgirl bionda, dagli occhi azzurri e dai tratti somatici ‘svedesi’. Nell’organizzazione era stato già deciso il cachet per la partecipazione, mancava solo la firma sul contratto.

La brutta sorpresa arriva dopo qualche giorno. Francesca Cipriani afferma di aver ricevuto una telefonata nella quale le viene detto che ci son stati dei problemi. Poco tempo dopo – prosegue nel racconto – viene a scoprire che Elisabetta Gregoraci viene scelta al posto suo senza aver fatto un provino come lei.

Le disavventure però non sono terminate qua. L’opinionista nel 2013 decide di partecipare ad una sfilata/evento organizzata da Elisabetta Gregoraci. Peccato che – sempre secondo quanto afferma la Cipriani – la concorrente del GF VIP si sarebbe rifiutata di far entrare Francesca, preferendo i suoi amici a lei. “Io non le avevo fatto nulla” commenta amaramente l’opinionista sostenendo che il gesto è stato di cattivo gusto.