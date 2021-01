Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco: arriva il matrimonio!

by @Marco Salaris

Buone notizie per la coppia formata da Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco. La coppia che sta insieme da 14 anni ha deciso di fare il grande passo: il matrimonio! La notizia arriva dopo una dichiarazione della cantante romana rilasciata al Corriere della Sera. Disse di aver pensato al matrimonio, ma non da ritenerlo indispensabile per il bene dell’amore tra lei e l’ex prof di Amici.

Ora le cose pare siano cambiate. Soprattutto guardando le pubblicazioni di matrimonio diramate a sorpresa dal settimanale DiPiù. Per darvi qualche particolare in più, sappiate che queste pubblicazioni sono state affisse al Comune della capitale oltre che ad Avezzano, la città natale di Di Francesco.

Azzardato fare ipotesi sulla data in cui la coppia dirà “sì”, facile pensare che il tutto possa accadere entro l’anno. Recentemente Fiorella è stata protagonista di due prime serate di Rai 1 chiamate La musica che gira intorno. Nell’orchestra del programma si è intravisto il suo fidanzato (tra gli autori del programma, ndr). Carlo di Francesco infatti non è solo colui che ha rapito il cuore della cantante (la relazione è venuta fuori solo nel 2017) ma è anche arrangiatore e produttore dei lavori discografici della Mannoia.

Nel profilo instagram di Fiorella non sono numerosi gli scatti della coppia insieme, ma quei pochi che ci sono dimostrano un grande affetto e un sentimento importante che, a questo punto, si evolverà con i fiori d’arancio!