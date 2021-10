“Io e te per sempre e tutto il mondo fuori: sì” così Federica Pellegrini su IG annuncia il matrimonio con il suo coach Matteo Giunta.

E’ un weekend speciale quello che Federica Pellegrini e Matteo Giunta si apprestano a vivere, un weekend che segna un passo importante per la loro storia d’amore. Con un annuncio su Instagram nella serata di sabato 30 ottobre 2021, la campionessa di nuoto ha fatto sapere che il suo compagno le ha chiesto di sposarla.

“Io e te per sempre e tutto il mondo fuori: sì“, pochi dubbi sulla risposta di lei. Un tenero bacio ed un sorriso che si intravede nei loro sguardi. Matteo ancora in ginocchio con l’anello ancora ‘in posizione’. La risposta social di Giunta non si è fatta attendere troppo, comprensibilmente felice ha scritto: “‘Sono un “ragazzo” fortunato… (ha detto si)”.

Recentemente sono stati in vacanza qualche giorno a Venezia, non a caso uno dei luoghi più romantici ribattezzata anche città dell’amore.

Quella di Federica e Matteo è una storia nata dietro le quinte, in totale silenzio dal gossip (seppure molto spesso i due siano stati dati per coppia a tutti gli effetti) fino ad un certo punto. Matteo (coach di Federica) è stato protagonista di una dedica speciale, quella che proprio Federica fece alla fine di quella che è stata per lei l’ultima avventura olimpica (Tokyo 2020) da atleta:

Se non ci fosse stato Matteo, forse avrei smesso di gareggiare anni fa. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo: un grandissimo coach e un compagno di vita speciale, spero che lo sarà anche in futuro.

“Adesso apriamo un’altra pagina insieme – replicò il suo futuro marito nella sua dedica – sono sicuro che sarà altrettanto bella” e se questi sono i presupposti, senz’altro la promessa mantenuta è già ad un buon punto della sua realizzazione.