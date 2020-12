Elisabetta Gregoraci senza ombra di dubbio è stata tra le concorrenti che ha lasciato il segno in questa edizione di Grande Fratello VIP. Poco meno di una settimana fa ha scelto di abbandonare il reality show nonostante le continue insistenze di Alfonso Signorini. Il conduttore ha provato in più maniere a convincere Elisabetta per tenere duro in vista del prolungamento del reality show. L’ha invitata persino nello studio del reality show di Canale 5, ma il cuore di mamma ha guidato la showgirl fuori dal programma.

Nemmeno i tre giorni in più di permanenza per parlare con Pierpaolo Pretelli e chiarire le questioni legate ai loro rapporti (prima affettivi e poi burrascosi) hanno fatto cambiare idea alla bella Elisabetta che ora si gode i giorni libera dalle telecamere.

Come prevedibile, il ritorno a casa è significato il ritrovo con suo figlio Nathan Falco. Per diverso tempo è stato in compagnia del padre, Flavio Briatore, a Dubai. L’imprenditore sul suo account Instagram aveva scritto:

HO PORTATO MIO FIGLIO FALCO CON ME ASSICURANDOMI CHE OGNI GIORNO STUDIASSE E SVOLGESSE I COMPITI CHE GLI ERANO STATI ASSEGNATI DALLA SCUOLA PRIMA DI PARTIRE.IL MOTIVO DI QUESTA MIA DECISIONE E’ STATO SOLTANTO IL DESIDERIO DI POTER PASSARE ANCHE QUESTI GIORNI DI LAVORO INSIEME A MIO FIGLIO. IL RESTO SONO PURE FANTASIE E PETTEGOLEZZI

Nathan Falco prima che Elisabetta Gregoraci lasciasse il reality show aveva inviato un messaggio di sostegno a sua madre chiedendole di reggere il più possibile. Ottanta giorni lontana dal bambino sono stati ripagati con un abbraccio condiviso su instagram dallo staff di Elisabetta che non ha ancora ripreso ufficialmente i social in mano dopo il suo addio alla casa.