E’ un tranquillo pomeriggio invernale quando, nel bel mezzo di un giovedì come tutti gli altri, iniziano ad arrivare delle segnalazioni importanti dal profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci. Sono degli attacchi frontali a dei suoi ex compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello VIP. Il segnale d’allerta è soprattutto uno e risale ad una story dove viene scritto nero su bianco “Ciao ragazzi. Ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti“, frase che non faceva presagire nulla di buono.

Ed infatti basta scorrere le stories successive per capire che la diplomazia riconosciuta in Elisabetta ha fatto spazio a velenose frecciate contro altri VIP come Sonia Lorenzini, Francesco Oppini, Matilde Brandi e il chirurgo dei VIP Giacomo Urtis. In un’altra picture ecco comparire la foto di Enock Barwuah in cui “Elisabetta” minaccia di pubblicare frasi scritte dall’ex concorrente del reality show.

Non manca neppure una stoccata a Pierpaolo Pretelli (che i paletti di Elisabetta li ha conosciuti bene). Da una fotografia di Elisabetta in spiaggia con il mare in orizzonte, la poesia viene meno quando scrive “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pierpa“. Il web si scatena e chiaramente non crede a quanto scritto dalla showgirl, per questo le cose iniziano a puzzare additando le colpe a degli hacker che avrebbero preso possesso dell’account di Elisabetta. Qual è la verità?

La Gregoraci è cascata nella trappola de Le Iene che le hanno teso uno scherzo scrivendo quello che a loro parere sarebbe il vero pensiero di Elisabetta come dice Nicolò de Devitiis, l’inviato del programma di Italia 1 che si svela al pubblico una volta terminato lo scherzo. A questo punto attendiamo di vedere al più presto lo scherzo realizzato!