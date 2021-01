E’ ancora bufera su Dayane Mello dopo che l’altro giorno nella casa del Grande Fratello VIP in presenza di Samantha de Grenet ha sparato a zero contro Tommaso Zorzi. La polemica è ormai bella che viva sui social e non può che essere altrimenti davanti a questa affermazione:

Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rin*******ti.

Il riferimento è ad una serata in cui il Grande Fratello ha deciso la playlist musicale per allietare le serate di festa in una casa che ormai viene vissuta con particolare agitazione in vista di una finale che – salvo cambiamenti – si svolgerà tra un mese esatto. Chiaramente le fazioni pro e contro Dayane si sono scatenate. Chi chiede la squalifica della Mello in seguito a quel “problemi mentali” che risulta particolarmente scomodo e chi, invece, la difende.

E’ il caso di Soleil Sorge che vuole sostenere la VIP sua amica dall’esterno, questo perché a suo parere si starebbe facendo troppo rumore su queste affermazioni e non su altre – altrettanto gravi – dette da altri VIP nell’arco di questi 130 giorni e riportate dalla stessa Soleil su twitter. Più polemico il punto di vista di Elisabetta Gregoraci che, sotto indicazione di una sua follower su Instagram, ha risposto di non aver visto la scena dell’accaduto ma di non sorprendersi giacché (a suo dire, sottolineiamo) la gente ha visto com’è fatta.

Altri particolari li potete vedere cliccando sul video in alto.