Facciamo un passo indietro. Nella giornata di ieri, 2 dicembre 2020, vi abbiamo raccontato in rassegna il forte litigio che ha coinvolto Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello nella casa del Grande Fratello VIP. Il tutto è stato seguito da un chiarimento tra la showgirl e l’attrice, ma non con la modella che addirittura Elisabetta ha cercato di estromettere dalla conversazione con Rosalinda (anche con un certo nervosismo).

Poco prima del faccia a faccia tra la Gregoraci e Rosalinda, Elisabetta si ritrova a chiacchierare nel salotto con Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Con i due ragazzi si sfoga e dunque racconta che cosa è successo poco prima nella stanza arancione e nella zona bagno. Fra le cose dette c’è anche una mezza rivelazione che coinvolge l’ex tronista di Uomini e Donne: Rosalinda e Dayane avrebbero parlato male della sua fidanzata in tutta segretezza.

Chiuse in bagno, le due amiche per la pelle si sarebbero lasciate andare ad alcune considerazioni. Un’insinuazione che però al momento non ha nessuna conferma se non una sola voce che è quella di Elisabetta. Zelletta a quel punto cerca di capire se c’è dell’altro sotto, ma Elisabetta si limita a dire che si tratterebbero di battute non proprio carine nei riguardi della Paragoni. Nulla di più.

Andrea, messo in allerta dalla Gregoraci, ora non pensa ad altro che a ciò che si sarebbero dette Rosalinda e Dayane. La Gregoraci non aggiunge altro, saranno le telecamere e i microfoni a svelare il presunto spettegolezzo?

Venerdì sarà affrontata la questione anche nella puntata in prima serata? Elisabetta e Dayane si trovano al televoto con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Tra di loro il meno votato andrà in nomination diretta per la puntata eliminatoria che, invece, sarà lunedì.