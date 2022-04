“Portatela via da lì” è questo il coro unanime che si leva dai social per Dayane Mello e per la produzione de La Fazenda, la versione brasiliana de la Fattoria. Da giorni in realtà si trascina un caso che coinvolge l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ed uno dei protagonisti del reality show, Nego do Borel.

Accade che il ragazzo cerca di avvicinarsi a Dayane azzardando dei baci contro la volontà di Dayane. Do Borel, incurante di ciò che potrebbe comportare il suo volere, ha pure toccato la modella che però ha prontamente rifiutato. Questo rifiuto però ha mandato Nego su tutte le furie e per risposta ha lanciato un secchio contro Dayane. Un gesto che fortunatamente non ha portato conseguenze, ma che ha comunque richiamato l’attenzione del web.

Tutto ciò infatti ha scatenato un fuoco di proteste sui social oltre che lo shock di Dayane che aveva pensato inizialmente all’abbandono del reality. Dall’Italia alcuni giornalisti e compagni d’avventura del GFVIP hanno gridato allo scandalo invitando a prendere delle misure contro Nego do Borel. Tra queste voci ci sono Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, Sonia Lorenzini e Gabriele Parpiglia.

In particolare quest’ultimo ritiene che “Il molestatore dovrebbe stare in galera” mostrando le immagini forti del ragazzo sdraiato a letto che stringe a sé la ragazza mentre altri ragazzi provano a far tornare in sé Nego. Altre clip mostrate da Parpiglia dimostrano che do Borel continua incessantemente a provocare la modella che spesso e volentieri non risponde. Parpiglia invita la famiglia italiana di Dayane a portarla via dal programma.

Si aggiunge anche la preoccupazione delle fan di Dayane Mello che denunciano quanto accaduto alla Fazenda: “Dayane è totalmente ubriaca e non è più responsabile di se stessa. Ci sono milioni di testimoni che stanno guardando questo stupro ma dalla produzione del programma non abbiamo risposta!”

