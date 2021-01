Cosa sta succedendo a Dayane Mello? La vippona reclusa nella casa del Grande Fratello VIP dal mese di settembre sembra essere preoccupata per qualcosa che starebbe avvenendo all’esterno del reality show. La modella ha cercato di spiegare a Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò, Carlotta dell’Isola e Stefania Orlando che in confessionale ha firmato un documento inviatole dalla sua manager.

Il documento vale per un cambio di avvocato. Questo episodio sta facendo penare Dayane, tanto che lo lascia intendere alle ragazze: “Secondo me sta succedendo qualcosa, ci sarà un casino fuori“. Le ragioni che stanno dietro questa vicenda non sono chiare, come non è chiaro il discorso che viene fatto da Dayane in seguito, poiché la musica inviata dal Grande Fratello è a volume particolarmente alto.

Nel web le ipotesi si moltiplicano a vista d’occhio. All’hashtag #GFVIP su Twitter alcuni hanno pensato ci sia lo zampino di Natalia Paragoni dopo la diffida che la fidanzata di Andrea Zelletta avrebbe dato alla Mello. Si dice che lo abbia fatto probabilmente per tutelare se stessa e la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne.

A confermare che la diffida sarebbe arrivata a Dayane Mello è stata Sonia Lorenzini in un’intervista per Casa Chi. Non è tutto, con Dayane ci sarebbe un secondo diffidato: Giacomo Urtis. Naturalmente il condizionale è d’obbligo, ma alla luce delle recenti dichiarazioni della concorrente brasiliana su Natalia, c’è da capire se tutto sarà ricollegato oppure no.