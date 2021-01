Cristina Chiabotto è incinta: l’annuncio sui social

Grandi notizie in arrivo dalla famiglia Chiabotto/Roscio. La showgirl ed Miss Italia Cristina Chiabotto ha annunciato di essere in dolce attesa tramite i social network. La felicità condivisa con i loro follower è accompagnata non solo da uno scatto in bianco e nero ma piena di colore, anche da una didascalia che suona già come una dedica al nascituro (o alla nascitura) che verrà.

Nella foto pubblicata sul profilo instagram della Chiabotto vediamo la raggiante Cristina scoprire la pancia che prende una meravigliosa forma indicandola insieme a suo marito Marco Roscio. Numerosissimi gli auguri arrivate dalle colleghe dello showbiz. Si tratta della prima ‘cicogna’ sia per lei che per il suo compagno.

Di una presunta gravidanza dell’ex Miss Italia si era già parlato la scorsa estate. Un’indiscrezione del settimanale Gente aveva lasciato intendere un “dolce segreto” attraverso delle foto della bella Cristina in bikini e insieme a suo marito.

Cristina e Marco stanno insieme da 3 anni. I due erano stati paparazzati nel 2018, ma la storia è venuta fuori solo pochi mesi dopo. Insieme hanno già coronato un sogno sposandosi nel settembre 2019 davanti 400 invitati nella chiesa di Sant’Uberto a Venaria, in provincia di Torino, ora si realizzerà per loro un altro bel desiderio.