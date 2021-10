Nuova cicogna in arrivo per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che allargano la famiglia: “I nostri cuori sono pieni di amore”.

E’ la notizia sulla quale parecchi scommettevano da mesi, la nuova gravidanza di Georgina Rodriguez è realtà. Dopo l’indiscrezione che era stata lanciata dalla rivista spagnola Hola! l’annuncio della coppia conferma che la famiglia del campione di calcio si allarga ulteriormente. Il messaggio scritto da suo marito Cristiano Ronaldo rispettivi account Instagram è stato: “Felice di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di abbracciarli“.

Cristiano mostra tra le sue mani l’ecografia, è felice a fianco della sua Georgina. Tra i rumors riportati, si era parlato di una gravidanza giunta già alla dodicesima settimana. Ricordiamo che Cristiano, ex numero 10 della Juventus, e sua moglie ora si trovano in Gran Bretagna. Il trasferimento (come sanno bene i tifosi Juventini) è stato fatto in seguito al passaggio del calciatore dalla Juve al Manchester Utd.

“Il mio desiderio di maternità è più forte che mai, spero di avere altri figli” diceva Georgina giusto un anno fa in un’intervista nella stessa rivista che aveva lanciato il sospetto della cicogna in arrivo. A questo punto il desiderio è stato esaudito. Per Ronaldo si tratterà del quinto e sesto bebè. Arriveranno dopo Cristiano Junior, oggi 11 anni, di dei gemelli gemellini Eva e Mateo (avuti da madre surrogata), di 4 e di Alana Martina, 3 anni.

Ora Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dovranno voltare pagina e scrivere un’altra bella storia.