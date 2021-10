Chi è Matteo Ranieri, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Nuovo tronista a Uomini e Donne, si tratta di Matteo Ranieri: è stato corteggiatore per l’ex tronista Sophie Codegoni, ora al GF Vip 6.

Arriva un nuovo tronista a Uomini e Donne, si tratta di Matteo Ranieri. L’indiscrezione arriva dal blogger pugliese Amedeo Venza che rivela come si è arrivati all’annuncio dell’approdo di Matteo sull’ambito trono della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria de Filippi. Il suo nome non è nuovo, infatti si tratta dell’ex corteggiatore di una delle concorrenti ora reclusa nella casa del Grande Fratello VIP, Sophie Codegoni.

Amedeo Venza scrive nelle sue IG stories:

E’ stato invitato senza essere avvisato del discorso del troni! Gli è stato mostrato il suo percorso con una clip e poi è arrivata la proposta: vuoi essere il nuovo tronista? E lui ha risposto: “non so se sono pronto”. Il pubblico applaudiva e alla fine ha accettato.

Come ben sappiamo, Sophie al termine del suo trono scelse Matteo ma la storia ebbe un epilogo triste solo qualche settimana dopo l’inizio. La Codegoni ha parlato di Ranieri nella casa, rivelando la sua verità e dunque un retroscena che si riferisce al motivo della rottura:

Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato.

E ancora:

Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico.

Difficile pensare che Matteo in futuro possa entrare nella casa più spiata d’Italia per un confronto con Sophie. Eppure lei è convinta, pensa il suo ex arrivi da lei per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nel video in alto alcune curiosità su Matteo Ranieri.