La confessione e i retroscena sulla partecipazione di Ignazio Moser nel reality show di Canale 5 rivelati da Cecilia Rodriguez.

Dopo averla vissuta, ora Cecilia Rodriguez si gode l’avventura di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 15. Il suo fidanzato è entrato da appena due settimane, eppure ha già lasciato la sua impronta determinante partecipando ad alcune prove che hanno portato delle ricompense al gruppo dei naufraghi. Ignazio si è saputo integrare bene con il resto dei concorrenti, dettaglio per nulla scontato dopo quasi due mesi di permanenza per molti dei presenti in Honduras.

Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. All’interno, la showgirl ha parlato di quanto può essere dura l’esperienza nel reality show. Lei ne ha fatto parte nel 2015 completando tutto il percorso dal primo all’ultimo giorno. Si è posizionata terza, dietro Brice Martinez e Le Donatella.

Non era passata inosservata nemmeno la partecipazione della sorella maggiore, Belèn che nel 2008 fece persino girare la testa a Rossano Rubicondi. Un’altra presenza dalla famiglia Rodriguez è stata quella di Jeremias, suo fratello, nel 2019. Trovò anche l’amore fidanzandosi con Soleil Stasi, ma la relazione – per rimanere in gergo ‘isola’ – naufragò.

Cecilia confessa che, nel momento in cui il suo fidanzato ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi non era totalmente d’accordo, per poi ripensarci.

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser le potete trovare nel video in alto.