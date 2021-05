Ospite a Il punto Z, Cecilia Rodriguez parla dei rapporti (affatto buoni) con Giulia Salemi e fa una rivelazione: le reazioni.

Cecilia Rodriguez con il suo intervento a Il punto Z ha alzato un polverone. Il motivo è presto detto: una domanda posta da Tommaso Zorzi inerente ai rapporti con Giulia Salemi ha ricevuto una risposta piuttosto chiara. Il destino ha voluto che ci sia molto spesso un evento che le lega. Per quei pochi che non lo sapessero, Cecilia e Giulia ultimamente si sono ritrovate nello studio dell’Isola dei Famosi e per motivi differenti: la Salemi per stare a fianco a sua madre Fariba, mentre la Rodriguez per dare man forte al suo fidanzato Ignazio Moser.

I loro nomi però si sono incrociati anche per un altro fatto altrettanto scottante. Nel 2017 Cecilia fu concorrente del Grande Fratello VIP 2, dove conobbe Moser e lasciò in diretta Francesco Monte, l’ex tronista che un anno dopo si fidanzò con Giulia Salemi.

A distanza di quasi 3 anni dalla vicenda, Cecilia sfiora l’accaduto parlando con Tommaso. Non parla di amicizia, ma certamente i rapporti non sono idilliaci. Il motivo non sarebbe ricondotto direttamente al fidanzamento con Monte, ma ad un flirt che avrebbe avuto con suo fratello Jeremias Rodriguez (della quale si sapeva poco e niente). In più coinvolge anche Andrea Iannone, tra l’altro ex fidanzato della sorella maggiore di Cecilia, Belèn. La fidanzata di Ignazio però ci tiene a sottolineare che con Giulia Salemi non c’è stato nessuna lite, ma solo un defollow.

Una presa di distanze dall’influencer italo-persiana. La sensazione che tra loro non corresse buon sangue era azzeccata, questa è stata la conferma. Iannone però non ci sta ed ha voluto rispondere a Cecilia tramite il suo account Instagram, non è rimasto zitto nemmeno l’attuale fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli.

Tutte le dichiarazioni sono sul video in alto.