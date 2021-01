E’ il fenomeno più seguito del momento, Can Yaman è diventato il nuovo sex symbol grazie al successo della serie tv Daydreamer in onda su Canale 5. Ora l’attore di origini turche è in Italia, a Roma. E’ stato chiamato da una nota marca di pasta per essere protagonista degli spot (diretti da Ferzan Ozpetek) che presto saranno in onda sul piccolo schermo.

Insieme a lui ci sarà un’altra grande attrice e donna, Claudia Gerini, già testimonial del marchio. Fra una ripresa e l’altra, ecco che la Gerini è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per scattare un selfie in compagnia di Can. Immediatamente lo scatto è balzato da una parte all’altra dei social e il nome di Claudia Gerini è persino balzato in testa alle tendenze di twitter per tutta la giornata di sabato 9 gennaio.

Le fan dell’attore hanno immediatamente inondato di notifiche il profilo instagram di lei con domande e curiosità. La più comune “Com’è Can?” ha ricevuto una risposta diretta dall’attrice: “Bono”

Non solo, oltre 150.000 tweet con l’hashtag #BentornatoInItaliaCanYaman ha seguito passo dopo passo la permanenza del 31enne in movimento per la capitale. Movimento che però ha provocato persino qualche problema di troppo presso l’albergo romano dove l’attore soggiorna.

Decine di fan si sono radunate per riuscire a strappare una foto o un autografo di Can Yaman, il suo staff e quello dell’albergo si erano concordati per far entrare l’attore da una porta secondaria, ma quest’ultimo improvvisamente si è diretto verso la porta principale per l’uscita provocando così una ressa talmente numerosa che persino la polizia è dovuta intervenire per allontanare i presenti.

Questo gesto è costato caro a Yaman che ora dovrà pagare una multa di 400 euro per violazione delle norme anti-covid.