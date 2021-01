Can Yaman e Diletta Leotta ancora insieme: la nuova foto

Le fan italiane di Can Yaman hanno ormai i cuori spezzati dopo aver visto poche settimane fa il loro beniamino in compagnia di Diletta Leotta. Passati circa 15 giorni dalla prima paparazzata dell’attore insieme alla conduttrice sportiva, eccoci a documentare il secondo atto. Ancora una volta è il settimanale Chi a catturare un’istantanea di Can e Diletta insieme. I due – secondo quanto è trapelato – si sono ritrovati segretamente nello stesso hotel in cui sono stati beccati la prima volta circa due settimane fa, dunque a Roma.

Lui sorridente con un giubbotto che copre una maglia bianca. Al suo fianco impossibile non notare lo sguardo ‘sognante’ della Leotta che sembra essere particolarmente felice di essere con l’attore. Non è tutto attenzione! Sì perché oltre la cenetta a lume di candela (come potete notare nella foto che vi mostriamo all’interno del video in alto) si dice ci sarebbe stata una “fuga romantica in camera“.

Ma allora c’è veramente un’intesa speciale fra Can Yaman e Diletta Leotta? Come sempre ai posteri l’ardua sentenza. Recentemente Can è comparso nello studio di C’è posta per te acclamato dalle centinaia di fans che seguono l’appuntamento di Daydreamer in tv. Da quello che si può dedurre tramite l’account Instagram, lui si troverebbe ancora nella capitale per questioni lavorative (e forse…sentimentali?).

Il profilo Twitter non è stato ancora sbloccato e il suo ultimo tweet rabbioso “Sono fatti miei” in riferimento al gossip che continua ad imperversare su di lui è l’ultimo segnale lanciato finora.