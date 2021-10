Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è crisi? Le ultime

Novità su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, c’è aria di crisi? L’indiscrezione fa movimentare il web: “Si sono lasciati?”

E’ passato oltre un anno dall’inizio della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, da questa coppia è nata anche una bellissima bambina Luna Marì, secondagenita di Belèn che oggi ha tre mesi e mezzo (è nata lo scorso 12 luglio). Belen e Antonino hanno dimostrato come può esplodere un sentimento in poco tempo. Convivere sotto lo stesso tetto e concepire un bambino poco tempo dopo l’inizio della storia sono state le principali tappe che hanno segnato un percorso che fino ad ora è stato sgombro di ostacoli.

Peccato che ultimamente alcuni rumors parlano di una presunta crisi in corso. Facendo due conti: Belen non pubblica foto sui social riferite ad Antonino dal 10 ottobre scorso: “Complimenti al padre che sei” scriveva la showgirl. Dunque sono quasi due settimane di tempo trascorse, ma se dobbiamo essere ancora più specifici, già in passato Belèn non postò contenuti con Spinalbese per diversi periodi (ma senza conseguenze gravi). Per Antonino invece si deve risalire addirittura ad un mese fa, precisamente al 24 settembre, il giorno del compleanno di Belèn.

A questo si va ad aggiungere l’indiscrezione di peso riportata da Alessandro Rosica, esperto di gossip: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi. Crisi nera. Abbiamo avuto rivelazioni scottanti”.

Nessuna conferma né tanto meno smentita da parte di Belen Rodriguez e da Antonino Spinalbese, ma chiaramente il tam tam sta già coinvolgendo parte dei social che si chiede cosa sta succedendo. La showgirl argentina per il momento si sta totalmente dedicando ai suoi lavori. Spesso e volentieri posta Instagram stories con la piccola Luna Marì ma nulla sul suo fidanzato.

C’è davvero una crisi in corso fra una delle coppie più curiose di quest’anno?