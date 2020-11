Ballando con le stelle 2020, chi è il vincitore per i bookmakers

Ballando con le stelle 2020 si prepara al gran finale “in grande stile” come promesso da Milly Carlucci. Ma delle coppie rimaste in gara per afferrare l’ambita coppa del programma di Rai 1, chi vincerà? A poche ore dall’ultima puntata le ipotesi si sprecano da persona a persona.

Ricordiamo le sette coppie rimaste in gara. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova (che son riusciti a passare l’ostacolo dello spareggio una settimana fa), Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts (quest’ultimo fuori a causa della positività del Covid-19), Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, infine Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira.

Questa sera in prima serata su Rai 1 si scoprirà chi, tra di loro, riuscirà ad alzare la coppa di Ballando con le stelle? I bookmakers, come sempre, fanno di più, vediamo dunque su quale coppia si scommette al trionfo di questa edizione movimentata. Ci sono buone probabilità soprattutto per tre coppie: Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta e la sua compagna di avventure Anastasia Kuzmina; per la Isoardi e Todaro, coppia calda anche per un legame d’amicizia molto speciale; infine per Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

C’è però chi dà del filo a torcere a queste tre coppie. Per scoprirne di più guardate il video in alto per la classifica completa.