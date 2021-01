Con un’intervista esclusiva a due ex compagne del campione Walter Zenga, il settimanale Chi è riuscita a pubblicare due foto molto importanti che si ricollegano direttamente agli interventi dei due fratelli di Andrea Zenga: Nicolò e Jacopo. Entrambi da qualche settimana sono ospitati da Barbara d’Urso per discutere e magari risolvere l’intricata questione legata ai rapporti con l’ex portiere dell’Inter.

Nicolò e Andrea (quest’ultimo all’interno della casa del Grande Fratello VIP) hanno più volte parlato di un evento in cui hanno visto per l’ultima volta loro padre. Si tratta del matrimonio di Jacopo avvenuto alla fine di giugno 2019. Nelle foto (che potete vedere all’interno del video in alto) si nota come, in effetti, tra Walter e Andrea non ci sia un minimo di dialogo tra i due.

Si vanno ad aggiungere le parole di Roberta Termali, sua ex compagna che, nonostante cerchi di rimanere lontana dal gossip, fa una sua considerazione sulla vicenda:

Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Nicolò: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato nella casa. ‘Niki’ ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri.

Mentre Hoara Borselli aggiunge del suo e dice: