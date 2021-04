La coppia prosegue a gonfie vele anche dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, e le voci di tradimento? Rosalinda e Andrea replicano.

Usciti mano per mano dalla casa del Grande Fratello VIP, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato ufficialmente la loro relazione anche fuori dalle telecamere. I detrattori probabilmente si saranno messi l’anima in pace, voi penserete, e invece no. Anzi! Qualcuno – chi, questo non si sa – ha fatto partire una sorta di catena di Sant’Antonio vociferando che nella coppia ci sia già aria di tradimento.

Chiaramente la notizia ha cominciato a fare il giro del web coinvolgendo anche i fans di Rosalinda e Andrea, spaventati e curiosi di sapere qual è la verità.

Ci hanno pensato i diretti interessati a chiarire una situazione che iniziava a pesare e non poco. Rosalinda dal suo profilo social (dove si chiama ancora Adua del Vesco) ha smentito categoricamente qualsiasi ipotesi di tradimento. In particolare, l’ex gieffina si è lamentata per le dicerie che ogni volta escono fuori quando lei prende qualche decisione che, in qualche modo, può essere male interpretata.

Si è parlato di una ‘donna matura’ con la quale Andrea avrebbe tradito Rosalinda,:tutto falso. A seguire, anche Zenga ha proseguito la replica affermando (ironicamente) di non capire più nulla davanti ai rumors che escono su di lui e la sua attuale fidanzata. Anche per lui non c’è nulla di fondato.

Le dichiarazioni dei due ex gieffini le potete leggere nel video in alto.