Alex Belli: “Trascorrerò il Natale con Delia. Nella casa del GF VIP c’è chi mi ha tradito”

Intervenuto su RTL 102.5 News nel programma Trends and Celebrities, Alex Belli rivela come stanno le cose con Delia Duran e non solo…

Alex Belli è intervenuto come ospite durante il programma di RTL 102.5 News Trends & Celebrities condotto da Simone Palmieri, Francesco Fredella e Jody Cecchetto. Al centro chiaramente il post GF, quindi il ritorno ad una pseudo-normalità. Pseudo anche perché per via degli strascichi di quanto accaduto nella casa, fino a qualche giorno fa le acque con Delia Duran erano ancora abbastanza agitate. E ora?

Ritornare alla vita di tutti i giorni è stato bello perché avevo voglia di tornare ai miei mondi e alla mia famiglia. La mia vita è abbastanza particolare, avevo tantissime cose da finire. Il mio socio e fratello Mirko Gancitano mi aspettava a braccia aperte e quindi siamo tornati a pieno ritmo anche per il lavoro. Io lavoro nella comunicazione e soprattutto in quella della moda.

Una certezza: Alex tornerà come ospite al Grande Fratello VIP nelle prossime puntate:

Sicuramente tornerò a Roma e a Cinecittà perché come diceva Alfonso Signorini “Siamo al giro di Boa” dunque abbiamo tante cose da raccontare e tanti accadimenti che succederanno e spero vi facciano piacere. Detto questo la mia partecipazione ci sarà se non da studio. Non mi manca la casa nello specifico, ma mi mancano le anime come quella di Katia, di Davide, di Manila e la nostra Soleil nonostante ci sia questo rapporto conflittuale.

Un chiarimento su questioni ‘social’, Alex ha smesso di seguire Soleil su Instagram? Lui risponde così:

Non è vero che non la seguo sui social, probabilmente c’è stato qualcosa non è funzionato e appena ce ne siamo accorti l’ho subito nuovamente seguita. Ma poi, fondamentalmente, di tutta questa roba social non m’interessa. Non mi interessano gli unfollowing, volo alto.

Ci sono ancora tanti aspetti da rimettere a posto con i suoi detrattori in casa:

Sotto natale vorrei fargli trovare un po’ più di comprensione. Ho cercato di creare equilibri per 3 mesi e situazioni di coerenza. Mi dispiace tantissimo che gli stessi discepoli che erano al mio fianco mi abbiano tradito. Lì dentro è una bolla, in cui vivi, crei dinamiche, amicizie e legami che, chiaramente, servono per potere stare nella casa. Poi, fuori, ritrovi la tua vita vera.

Delia, comparsa in un secondo momento nel collegamento, si siede a fianco di Alex. I due compaiono radiosi, lei afferma che le cose lentamente si starebbero risistemando: “Mi sta riconquistando“. Le festività serviranno a mettere una pietra sul passato e ricominciare una nuova vita? Intanto per natale Alex Belli dice che “Saremo a casa con i miei genitori, i miei fratelli, la mia grande famiglia di Parma e ci sarà anche la mamma di Delia”

Il video con l’intervista integrale si trova a questo link