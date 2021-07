L’ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari parla del nome del suo primo bebè su Instagram, una battuta non sfugge ai più curiosi…

E’ stata la ciociara di Avanti un altro in passato, nonché la prima concorrente a vincere il Grande Fratello VIP nell’ormai lontano 2016, Alessia Macari torna a far parlare di sé per due motivi ben differenti. Il primo riguarda la sua dolce attesa, infatti dopo essersi sposata con il calciatore di origine tedesca Oliver Kragl nel 2019, la famiglia è pronta per allargarsi ancora di più.

Ciò che si sa è la data in cui il bimbo (o la bimba) nascerà ed è tra dicembre e gennaio. Ad ora Alessia si trova nel quarto mese di gravidanza. In più la coppia organizzerà il gender reveal party, ovvero una vera celebrazione in cui Alessia e Oliver riveleranno il sesso del nuovo nato. La Macari ha parlato del bebè su Instagram, in particolare del nome che gli (o le) darà.

Nei desideri della coppia, se sarà femmina il nome scelto potrebbe essere Luna, mentre se maschio Thiago. Nella stessa dichiarazione però Alessia Macari si lascia sfuggire una battuta (ed è il secondo motivo per la quale si parla di lei) su Belen Rodriguez, diventata mamma da qualche giorno di Luna Marì. A proposito del nome ‘Luna’, la ciociara afferma che non vuole copiare il nome scelto da Belen per sua figlia. Questo passaggio è stato letto da alcuni come una frecciata, ma ci pensa la stessa Alessia a riabbassare immediatamente il polverone: nessuna frecciatina, anzi: “era un complimento”.

Sul profilo IG di Oliver Kragl si può ammirare la stessa foto postata da Alessia con la didascalia: “E presto saremo in tre“.