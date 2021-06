Sono di nuovo baci stellari per Valeria Marini. La bella showgirl finalmente è tornata in Spagna, nello studio di Supervivientes: Conexion Honduras a 7 giorni dalla sua eliminazione definitiva. Travolgente come non mai, Valeria si è accomodata a fianco del conduttore, Jordi Gonzalez, dove ha parlato della sua avventura (l’ennesima) in Honduras: (“Ho perso 12kg”) ed ha commentato le gesta dei suoi compagni d’avventura.

Con parte di loro, tutto sommato Valeria è riuscita a mantenere dei rapporti civili, alcuni persino di forte amicizia. Con altri naufraghi la situazione si è decisamente messa male. Sa bene chi vorrebbe vedere alla vittoria di questa edizione di Supervivientes: “Vorrei che vincesse Melyssa Pinto o Gianmarco Onestini“.

Ma attenzione, Valeria si sa, essendo una indiscussa protagonista in qualsiasi show lei è presente, a volte si lascia prendere un po’ troppo la mano ed è ciò che è accaduto durante uno dei talk della trasmissione. La Marini, evidentemente coinvolta nei vari punti di vista degli ospiti in studio sui fatti accaduti nell’isola, ha continuamente interrotto i discorsi affermando immediatamente il suo parere.

Un comportamento che Jordi Gonzalez ha potuto sopportare fino ad un certo punto. Gli animi in studio si scaldano e Valeria ha nuovamente interrotto un concetto espresso da un’ospite. Il conduttore a quel punto invita la Marini alla calma con una discutibile espressione: “Ma nelle trasmissioni in Italia siete abituati a parlare tutti insieme?”

Valeria risponde con un no secco indicandole il dito alzato: “Adesso posso parlare?” chiede quasi stizzita. Gonzàlez le lascia la parola, mentre Valeria gli lascia qualche complimento per ristabilire l’armonia: “Io ti adoro, sei tu a comandare il programma. Sei sempre molto simpatico“. Il conduttore così le risponde rabbioso: “Sì certo, io sono carino e simpatico ma mi inc***o!”

Il web si schiera dalla parte di Valeria Marini reputando il comportamento di Jordi Gonzalez “disgutoso”: “Valeria è stata anche troppo brava” concludono da twitter.