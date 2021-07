Samantha Curcio, com’è noto, ha annunciato la fine della storia d’amore con Alessio Cennicola. Dopo il lunghissimo post pubblicato nei giorni scorsi, tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore 27enne, si è consumato un botta e risposta, sempre attraverso i social.

Alessio, nelle sue Instagram Stories, è apparso quasi incredulo dalla decisione presa da Samantha di esternare tutto sui social, senza attendere di chiarirsi di persona:

Pensavo al momento in cui ti avrei rivisto ma che non mi è stato possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social), sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito. Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi. Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me.

Alessio ha parlato della famosa foto pubblicata dal profilo Instagram di Deianira Marzano, che lo ritraeva insieme ad un’altra ragazza, dichiarando che Samantha ha mal interpretato la situazione:

Purtroppo a te, è bastata una foto con una mia amica dalla quale hai tratto conclusioni diverse dalla realtà. È bastata una goccia che tu hai trasformato in tempesta, per far annegare questa favola in un mare innavigabile. Ti auguro tutto il bene possibile e mai avrei pensato di scriverlo così nel mondo social. Ma sei tu che hai scelto così.

Samantha Curcio ha replicato a queste dichiarazioni di Alessio, affermando, sostanzialmente, che l’ex corteggiatore ha rimandato il chiarimento, scegliendo di andare a divertirsi più volte in discoteca e non preoccupandosi del suo stato d’animo in questi giorni difficili: