Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “Azioni legali aperte con ex partecipanti”

Nel corso di una lunga intervista a ‘Novella 2000’, Raffaella Mennoia, in libreria con il romanzo ‘Cupido, spostati!’, ha parlato, per la prima volta, di alcuni aspetti inediti del proprio lavoro dietro le quinte di ‘Uomini e Donne‘. L’autrice, infatti, spesso, è stata bersagliata da attacchi feroci e critiche sui social e nella vita di tutti i giorni:

Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social.

Tra i personaggi lanciati dal dating show di Canale 5, spicca Giulia De Lellis che, grazie alla partecipazione ai tempi del trono di Andrea Damante, è diventata una delle giovani promesse più influenti nel mondo digital:

Giulia è capitata a Uomini e Donne nel momento giusto, ma è nata per vincere, sarebbe comunque diventata qualcuno. Quando l’ho incontrata la prima volta sognava di fare la stilista, si è disegnata da sola le t-shirt indossate in trasmissione.

Anche la presenza di Gemma Galgani nel parterre femminile raccoglie consensi ma qualche gesto d’appunto:

Credo che Gemma non debba essere esempio per nessuna, in fondo l’unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa; poi non spetta a lei o al nostro programma essere da modello. Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona!