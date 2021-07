Due giorni fa, Dagospia ha annunciato che, nella prossima edizione di Uomini e Donne, per la prima volta, troveremo una tronista che ha affrontato un percorso di transizione per cambiare sesso.

L’identità della prima tronista trans della storia del programma di Maria De Filippi, però, è ancora ignota.

Nelle ultime ore, l’attenzione si è focalizzata su Nicole Scavuzzo. La modella transgender, infatti, condividendo la notizia in questione, aveva pubblicato il seguente tweet:

In realtà, Nicole Scavuzzo intendeva affermare di non vedere l’ora di conoscere l’identità della prima tronista trans e che, quindi, non sarà lei a sedersi sul trono:

Ricordiamo che, stando sempre all’indiscrezione di Dagospia, la prima tronista trans di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso di transizione e lavora in un negozio come commessa.

Nel frattempo, la novità della prima tronista trans a Uomini e Donne è stata accolta con entusiasmo da Monica Cirinnà, la senatrice che ha dato il nome alla legge che ha istituito le Unioni Civili in Italia.

Di seguito, trovate parte del post con il quale Monica Cirinnà si è complimentata con Maria De Filippi:

Accolgo con grande felicità la notizia che, da quanto si apprende da molte testate, nella prossima stagione, Uomini e Donne avrà come nuova tronista una ragazza in transizione M to F. A chi pensa che l’intrattenimento televisivo sia una cosa “leggera”, Maria De Filippi aveva già risposto con i fatti nel 2016, quando dopo l’approvazione delle Unioni Civili, inaugurò il primo trono gay, portando in milioni di case quotidianamente ogni pomeriggio la normalità dell’amore tra due persone dello stesso sesso. In questo clima di fragilità umana e sociale, ancora una volta la lungimiranza e il coraggio di Maria De Filippi, in modo pragmatico e non politico, si mettono al servizio della cultura alla diversità.