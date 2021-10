Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Matteo Fioravanti

A Uomini e Donne per il trono giovane è già tempo di scelte ed il primo a voler concludere in largo anticipo la sua esperienza è stato Matteo Fioravanti. La decisione è arrivata a sorpresa, a rivelarla è il sito IlVicoloDelleNews che ha carpito alcuni dettagli tratti dalla registrazione effettuata ieri, domenica 10 ottobre. L’epilogo è iniziato da una ulteriore scrematura per il 24enne romano, infatti Matteo avrebbe deciso di rimandare a casa due delle tre corteggiatrici giunte in studio per lui.

In studio, nella stessa registrazione, presente per la presentazione del suo libro c’era anche Raffaella Mennoia autrice del programma che di storie ne ha viste nascere e finire tante. Proprio la Mennoia sarebbe stata la mano d’aiuto per schiarire le idee di Matteo, portandolo a fare un passo in più verso la scelta.

La scelta di Matteo Fioravanti è ricaduta su Noemi Baratto, lei ha risposto “sì”. Breve ma intensa, così si è conclusa l’esperienza del ragazzo che solo recentemente sul settimanale di Uomini e Donne aveva parlato di Noemi così:

Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde. Mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione. Non mi capitava da diverso tempi di vivere certe sensazioni, quindi sono curioso di approfondire.

La scelta di Matteo Fioravanti andrà in onda prossimamente.