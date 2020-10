by @massimogalanto

Nel corso della puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, Gemma Galgani ha raccontato di essersi scambiata con Biagio un “bacio al limite del porn0grafico“. Alla richiesta di chiarimenti da parte di Maria De Filippi, la dama, mattatrice di Uomini e donne (no, non abbandonerà il programma), ha spiegato che si è trattato di un bacio “più che passionale“, non aggiungendo ulteriori dettagli (ha però ammesso di aver confidato a Biagio che avrebbe preferito un “bacio romantico“).

In studio Biagio ha battibeccato con Aurora e ha ribadito l’interesse per Gemma: “Mi piace, vado avanti“. In seguito, però, ha annunciato di voler uscire con Sabina, scatenando la reazione ingelosita di Gemma. Di fronte all’indecisione di Sabina, Gemma, con una certa sicumera, ha precisato:

Io stasera non faccio il ripiego di nessuno. Non sono una ruota di scorta.

Per la cronaca, Gemma ha poi conosciuto il signor Rosario di Novara, con il quale ha scelto di ballare.

Non sono mancati, in questo contesto, siparietti divertenti con Tina Cipollari, che prima ironizzato sui problemi di udito del nuovo cavaliere e poi gli ha chiesto, più o meno in maniera diretta, se praticasse ancora attività sessuale. Gemma ha definito “simpatico” Rosario e lo ha trattenuto, nonostante i sinceri complimenti rivolti dall’uomo proprio a Tina, acerrima rivale della dama.

