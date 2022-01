Pace fatta per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha confessato che lui e il figlio di Alba Parietti si sarebbero sentiti.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la pace

Dopo una sfolgorante amicizia sbocciata tra le pareti della casa del GF Vip 5, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno vissuto un periodo di lontananza. Nelle ultime ore è stato però il fidanzato di Tommaso Stanzani a confessare via social che lui e il figlio di Alba Parietti si sarebbero sentiti, per la gioia dei fan. “Ci siamo sentiti per farci gli auguri”, ha confessato Tommaso Zorzi, e ancora: “Ci siamo ripromessi di sentirci a breve”.

In tanti tra i suoi fan e tra quelli di Francesco Oppini sperano di ricevere presto novità da parte dei due che, al momento, non hanno rilasciato altre dichiarazioni in merito. Durante le feste di Natale anche Francesco Oppini aveva lasciato intendere di essere pronto a sentire di nuovo Zorzi e sui social aveva mostrato un disegno a loro dedicato e che si era detto intenzionato ad attaccare in casa. Tra i due sboccerà di nuovo una forte amicizia? I fan non vedono l’ora di saperne di più, ma per il momento sulla questione tutto tace.