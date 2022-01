Tommaso Zorzi, la stoccata a Soleil: “Se fossi stato al GF Vip con lei mi avrebbero espulso”

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è scagliato contro Soleil Sorge. A quanto pare alcuni degli atteggiamenti usati dall’influencer italoamericana nel reality show di Alfonso Signorini avrebbero fatto storcere il naso al fidanzato di Tommaso Stanzani, che infatti ha affermato (nella rubrica Instagram A casa mia):

“La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciuto Soleil e non credevo fosse così. Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché gliele avrei dette tutte.”

Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli

Tommaso Zorzi non se l’è presa solo con Soleil Sorge di questa edizione del GF Vip e, via social, ha tuonato anche contro Katia Ricciarelli. “Vorrei poter dare della vecchia scrofa alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine ricchi***. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“, ha tuonato l’influencer. L’ex moglie di Pippo Baudo replicherà una volta uscita dal GF Vip? Al momento sulla questione tutto tace, ma in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lei, Tommaso Zorzi e Soleil Sorge.