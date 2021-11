Teresa Langella vittima di molestie da parte di un medico: ‘Mi vergognavo” (video)

Teresa Langella, ospite di ‘Verissimo’, ha svelato che, qualche tempo, ha ricevuto alcune molestie da parte di un medico poco professionale:

A Silvia Toffanin, la cantante napoletana ha raccontato il proprio calvario per avere tenuto tutto dentro, di fatto, escludendo, ogni possibile confidenza con amiche e familiari:

Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno. Non ho mai avuto il coraggio di raccontare questa storia perché mi vergognavo. Mi sentivo in colpa, soprattutto quando ho preso consapevolezza di tutto. Dopo l’intervento sono stata chiamata dalla polizia giudiziaria perché c’era un’indagine su questo medico. Quando è arrivato il poliziotto, sono crollata. Decido di denunciare e scopro di non essere l’unica a dire di aver subito molestie da questo dottore.