Floriana e Federico sono la sesta coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island. La nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, avrà inizio mercoledì 30 giugno 2021 e andrà in onda, in prima serata, su Canale 5. In questo periodo, attraverso i profili ufficiali social del programma e i promo in rotazione televisiva, sono state presentate le 6 coppie di quest’edizione.

Floriana e Federico sono una coppia proveniente da Palermo. Lui ha 34 anni mentre lei ne ha 21. La coppia sta insieme da circa due anni.

Nel promo, Floriana si lamenta per il fatto di non essere più corteggiata dal fidanzato come agli inizi della loro storia:

All’inizio, andava tutto bene. Dopo un po’, ha iniziato a smettermi di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio e anche a darmi un po’ per scontata.

Federico, di fatto, non ha smentito le parole della fidanzata che lui ritiene, ormai, come una certezza nella propria vita:

Io, quando ho delle certezze, non faccio più quello che facevo prima. Dico “Ora è mia, quindi non me la leva più nessuno”.

Floriana, però, ha il timore che la storia con Federico vada avanti ormai solamente per abitudine e, quindi, vuole capire quali sono i reali sentimenti del fidanzato:

Voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per una questione di abitudine.

Le ultime parole di Federico fanno intendere che il 34enne ha tutta l’intenzione di mettersi in gioco fino in fondo con le single tentatrici:

Io affronterò quest’esperienza, mettendomi in gioco al 100%. Vado lì e quello che succede, succede.

Ricordiamo velocemente anche le altre coppie che prenderanno parte a quest’edizione di Temptation Island: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro e Natascia e Alessio.

Cliccando qui, potete vedere il promo con Floriana e Federico.