Stefano De Martino in palestra con Ignazio Moser: pace fatta con il clan Rodriguez

Mentre continuano a farsi sempre più insistenti le voci di un riavvicinamento tra lui e Belen Rodriguez, Stefano De Martino si è lasciato riprendere con Ignazio Moser attraverso le sue stories Instagram. I due si sono recati insieme in palestra.

Stefano De Martino e Ignazio Moser insieme in palestra

Pace fatta tra Stefano De Martino e il clan Rodriguez: nelle ultime ore il ballerino si è recato con il “cognato” Ignazio Moser in palestra e il tutto è stato raccontato dai due tramite stories. Dalla sua rottura con Belen (avvenuta nella primavera del 2020) Stefano non si era più mostrato insieme ai membri della famiglia della sua ex e circolavano voci riguardanti un presunto astio tra lui e i componenti del clan Rodriguez. Nelle ultime ore invece hanno iniziato ad avvicendarsi voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra lui e la showgirl argentina.

Stefano e Belen: gli avvistamenti

Belen e Stefano De Martino sono stati spesso avvistati insieme negli ultimi giorni e, secondo indiscrezioni, i due avrebbero trascorso insieme anche le feste di Natale. La showgirl argentina nel frattempo ha confermato di essere “single” e sui social ha scritto un criptico messaggio che sembra proprio far riferimento alle ultime novità riguardanti la sua vita privata.