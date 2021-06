Stefania Orlando a favore del Ddl Zan: “Marcio con voi da anni” (video)

Stefania Orlando, da sempre, paladina dei diritti lgbtq, nelle scorse ore, è intervenuta al Padova Pride Village ribadendo il proprio sostegno alla comunità che sta cercando, in tutti i modi, di far approvare in Parlamento il Ddl Zan:

Il discorso di Stefania Orlando al Pride di Padova 🏳️‍🌈❤️ #Pride2021 pic.twitter.com/Q7SvXiAfsD — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) June 27, 2021

Oggi sono qui, ma io sono con voi da anni, lo sapete. Io marcio con voi da anni per le vostre battaglie, per i vostri diritti che sono anche i nostri, attenzione. Perché certe battaglie sono di tutte le persone di buonsenso che vogliono vivere in un paese civile, in un paese dove possiamo essere noi stessi, dove possiamo amare chi vogliamo senza la paura di essere giudicati, offesi o ancor peggio aggrediti. Quindi sono le battaglie di tutti, questo è da sottolineare. Adesso speriamo che anche il DDL Zan possa diventare realtà.

Sul proprio account Instagram, la conduttrice, tornata in tv come opinionista de ‘La vita in diretta’ dopo l’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5‘, ha voluto far arrivare, forte e chiaro, il proprio messaggio: