Serena Grandi: “Un prete mi ha molestata” (video)

Serena Grandi, ospite, oggi, domenica 28 novembre 2021 di ‘Verissimo’, ha parlato, per la prima volta, delle molestie, ricevute durante l’infanzia, da un sacerdote. L’attrice ha affrontato questo dramma anche nella sua ultima autobiografia che porta per titolo ‘Serena a tutti i costi’ (Qui, il video):

Un prete mi ha molestata. Avevo sei anni, ci insegnava il catechismo, io non ci volevo andare! Oggi ho persone che mi spiegano la Bibbia, allora non volevo ascoltarla. Eravamo io ed una mia piccola amica. Ci abbracciava e voleva che lo baciassimo, è stato un trauma.

La protagonista di molte pellicole di successo, nella settimana dedicata alla giornata per la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, ha confessato di avere avuto brutte esperienze con l’altro sesso:

Ho sempre avuto un rapporto strano con gli uomini, perché spesso ho incontrato narcisisti manipolatori che ti violentano psicologicamente. Mi hanno manipolata e fatta soffrire dopo Beppe Ercole. Per fortuna, per ben due volte, ho avuto la forza di denunciare. Non ho voluto avere più nulla a che fare con questa persona. Mi ha stalkerizzato per anni fino a pochi giorni fa. Avevo anche paura di uscire.