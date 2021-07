Santo Giuliano, arresto cardiaco dopo il vaccino: “Sono morto per un secondo” (video)

Santo Giuliano, ballerino professionista di ‘Amici‘, nelle scorse ore, ha affidato, ai propri social, la testimonianza della disavventura che gli è capitata dopo la prima somministrazione del vaccino Pfizer. Il danzatore napoletano, attualmente, a Dubai, per un impegno lavorativo presso una compagnia di danza, ha avuto un arresto cardiaco. Ecco il suo racconto:

A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco… Sono morto per un secondo e mi hanno ripreso, mi ricordo che mi sono svegliato e in camera c’erano tante persone e mi hanno aiutato finché non mi sono sentito meglio e poi da lì mi hanno tenuto monitorato per tutto il tempo e hanno capito che c’era un’infiammazione al muscolo del cuore, al miocardio, e tutto questo è dovuto al vaccino. Ovviamente non sono contro il vaccino.

Dopo diversi giorni di tribolazione, l’ex protagonista del talent show di Maria De Filippi è in via di guarigione e pronto a lasciare l’ospedale per riprendere la vita di tutti i giorni. I medici gli hanno sconsigliato vivamente di non effettuare la seconda dose:

Volevo rassicurarvi che ora sto bene, mi sto riprendendo e mi hanno spostato dalla camera intensiva alla camera normale e mi stanno tenendo ancora sotto controllo… Vi ringrazio per tutto il sostegno che mi avete dato. I dottori mi hanno detto che ci vogliono 2 – 3 mesi prima che il cuore si stabilizzi. Prima o poi ritorno in forma. Ho superato il Covid, anche il vaccino. Andrà tutto bene.

Tanti gli attestati di stima e affetto da parte di amici e colleghi: da Kledi Kadiu (“Sarai più forte di prima!”) a Francesca Tocca (“Ti siamo vicini!”) passando per Andrea Dianetti (“Bello mio… ti abbraccio forte forte. È assurdo. Mi spiace tanto”), Simone Nolasco, Marcello Sacchetta (“Ciccio sei un cinghiale”).