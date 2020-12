Un nudo elegante quello di Sandra Milo, finita in copertina in versione divertente e sexy a 87 anni. La diva del cinema, classe 1933, posa nuda e sorridente sulla copertina di Flewid, che la ritrae tra le coperte con sorriso rosso a illuminarle il viso. Il suo nudo è già un cult, ne stanno parlando proprio tutti: Sandra Milo così testimonia che il fascino non conosca età.

Lo scatto all’attrice è opera della nota fotografa Chiara Meierhofer Muscarà. La stessa fotografa ha pubblicato lo scatto di Sandra Milo anche sul suo profilo Instagram, commentando con:

“Giocare con l’obiettivo”.

Inutile dirlo: è stata travolta da una valanga di likes, ma non solo. Moltissimi i complimenti all’attrice, che lo ricordiamo recitò coi più grandi, tra i quali anche Federico Fellini. Sandra Milo, 87 anni portati benissimo, nelle ultime settimane è tornata sull’onda del Gossip anche per le sue prese di posizione severissime contro il Governo italiano. Soltanto il mese scorso la ritrovavamo incatenata davanti a Palazzo Chigi, in protesta per gli artisti e in segno di vicinanza a tutti i lavori dello spettacolo come lei, messi in ginocchio dalla pandemia da Covid-19.

Ora, invece, la ritroviamo così, in forma smagliante, nuda e con quell’aria ancora sbizzarrina, sulla copertina di Flewid. Insomma, la grande signora del cinema italiano Sandra Milo non ha ancora smesso di giocare con la sua sensualità, e continua ad essere di grande esempio per tutte le donne come lei.

Nel corso della sua carriera, la ricordiamo nei film del regista Rossellini, che per la prima la portò sul grande schermo, ma anche in quelli di Dino Risi. A dirigerla anche altri maestri del cinema italiano come Antonio Pietrangeli, Claude Sautet, Claude Autant-Lara, Luciano Salce e Pupi Avati. La sua vita piuttosto movimentata l’ha vista sposarsi con il marchese Cesare Rodighiero a 15 anni. Il secondo matrimonio di Sandra Milo fu con Moris Ergas, dal quale nacque la loro primogenita Debora. Ultimo ma non per importanza, Federico Fellini. Lui e Sandra Milo, sua musa, ebbero una relazione clandestina della durata di 17 anni. Poi Sandra conobbe Ottavio de Lollis, dal quale ebbe due figli: Ciro e Azzurra. Da quanto sappiamo, Sandra sarebbe ancora impegnata al momento. Proprio nel 2019, l’anno scorso, aveva fatto sapere di essere fidanzata. Il suo nuovo amore è Alessandro Rorato, più giovane di 27 anni.