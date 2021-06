Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si godono un’altra delle gioie più grandi della loro storia d’amore. Dopo Domenico nato nell’estate 2019, c’è un secondo figlio in arrivo per la coppia conosciuta davanti alle telecamere di Uomini e Donne. L’annuncio, com’è capitato anche per il primo figlio, è giunto tramite Instagram.

Rosa a Casa chi racconta di essere in un periodo intenso, faticoso. Il suo intento così come quello di Pietro è quello di allargare la famiglia. Così dopo la crisi, insieme hanno cercato a tutti i costi di avere un secondo figlio: “Il primo è miracolosamente arrivato” e che questo poteva essere il momento giusto per riprovarci.

Per Domenico (che Rosa chiama ‘Dodo’) dunque ci sarà un fratello o una sorella ad attenderlo. Una notizia che vista la tenera età avrà tempo per capire cosa vuol dire avere un fratello o una sorella al suo fianco: “Dovremmo essere bravi noi a introdurre il nuovo arrivato“. Un lavoro non semplice evidentemente.

L’ex tronista è stata accusata di aver tenuto nascosta la gravidanza e dunque di aver ‘perso tempo’ invece che annunciare immediatamente la bella notizia. Lei di tutto punto ha già fornito una prima risposta sul post instagram dell’annuncio. A Casa chi torna sulle polemiche sottolineando che si tratta di una gravidanza che lei ha voluto scegliere di condividere al momento opportuno.

1

Nel 2018 Rosa Perrotta è stata naufraga di una storica Isola dei Famosi. Per questa ragione ha seguito anche la curiosa vicenda di Gianmarco Onestini che a Supervivientes è stato ripreso dalle telecamere nel bel mezzo di un clistere. Anche lei come tanti altri spettatori non ha gradito la trasmissione delle immagini: “Va bene tutto, va bene lo share ma questa cosa non è accettabile“.