E così la storia finì. Paola di Benedetto e Federico Rossi dopo 3 anni di fidanzamento hanno messo la parola fine ad una storia che tanti avevano preso a cuore. La conferma è arrivata direttamente dall’ex madre natura oggi speaker radiofonica di RTL 102.5 che ha scritto un lungo annuncio sulle sue instagram stories anche a nome del cantante:

Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli.

Paola di Benedetto e Federico Rossi lo scorso autunno avevano iniziato la convivenza ribattezzando il passo in avanti come un nuovo capitolo della loro vita:

Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento.

E la risposta va a incontrare le indiscrezioni uscite in queste ultime ore: da parte di lei, la fuga in barca con Stefano de Martino e alcuni amici, mentre Federico se n’è andato in Puglia (anche lui con amici). Nessuno dei due aveva fatto trapelare qualcosa, ma la parola ‘crisi’ era già nell’aria: