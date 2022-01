Ospite a Verissimo Paola Barale ha svelato alcuni retroscena inediti su due delle sue passate relazioni: quelle con Raz Degan e Gianni Sperti, con cui non avrebbe mantenuto buoni rapporti.

Paola Barale contro Raz Degan e Gianni Sperti

Oggi non ci sarebbe alcun rapporto tra Paola Barale e il suo ex marito, Gianni Sperti, così come i rapporti sarebbero inesistenti anche tra la showgirl e il suo famoso ex, Raz Degan. La stessa Barale, ospite a Verissimo, ha dichiarato che per lei i due rappresenterebbero solo dei “conoscenti” di cui conserverebbe un “ricordo sbiadito”.

La showgirl, incalzata da Silvia Toffanin a proposito delle ragioni del loro addio, ha dichiarato che i due ex non le avrebbero mostrato “la loro vera natura” ma non ha spiegato perché. “Nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza. Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso. E’ come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro”, ha dichiarato la showgirl, che nel salotto tv ha anche specificato di essere single. Ci saranno novità per lei in futuro?