Natalia Paragoni ha voluto condividere con i suoi follower un momento legato alla sua intimità. La ragazza ha spiegato di soffrire di scoliosi e cifosi, motivo per il quale ha deciso di recarsi in farmacia per comprare delle fascette riscaldanti sulla spalla.

In una storia su Instagram, la Paragoni ha dichiarato:

“Io soffro di scoliosi e cifosi, poi soprattutto quando ho momenti di stress mi viene un forte mal di schiena. Così sono andata in farmacia e la signora mi ha dato, non so che cosa sono, cerotti riscaldanti. Non riuscivo nemmeno a fare lo shooting”.

Subito dopo però la ragazza, che su Instagram vanta 944mila follower, ha vuotato il sacco. Natalia ha preferito essere sincera con i suoi fan, rivelando che il motivo di quel malessere era da ricercare in alcune posizioni particolari avute con il fidanzato Andrea Zelletta, (ribattezzato dai critici “comodino“) il finalista del Grande Fratello Vip 5, nell’intimità:

“Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma in questo weekend ci siamo rilassati di più e quindi l’intimità non è mancata. Non sarà la prima volta e nemmeno l’ultima, quando avrò ottant’anni starò ferma”.

Dimostrandosi senza peli sulla lingua, successivamente la Paragoni ha rivelato un altro problema: suo padre che vede le Instagram Stories. Nella successiva clip la ragazza fa anche riferimento al libro che ha scritto di recente, intitolato La vita secondo Naty. Ecco cosa dice la fidanzata di Andrea Zelletta nella successiva dichiarazione:

“Ormai lo avete capito dal libro. Una delle mie preoccupazioni è mio padre che vede le Stories. Ci ho scritto un capitolo tutto su di lui, anzi leggetelo, fa molto ridere. Infatti adesso lo blocco, così non le vede!”.

